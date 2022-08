Olivia Newton-John faleceu aos 73 anos

Faleceu a atriz e cantora, Olivia Newton-John.

Tinha 73 anos e segundo a sua agente faleceu na manhã desta segunda-feira, no seu rancho, no sul da Califórnia, rodeada da família e alguns amigos.

A atriz, que ficou célebre pelo seu papel no filme "Grease",em 1978, lutava há três décadas contra o cancro da mama.

No comunicado que anuncia a sua morte, a família pede respeito pela sua privacidade neste momento tão difícil.

No texto lê-se que Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança há mais de 30 anos, partilhando a sua viagem com o cancro da mama.

A sua inspiração curativa e experiência pioneira com a medicina vegetal continua com o Fundo da Fundação Olivia Newton-John, dedicado à investigação da medicina vegetal e do cancro.

Em vez de flores, a família pede doações, em sua memória, ao Fundo da Fundação Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org).

Newton-John entrou em cena em Hollywood com o seu papel de Sandy em frente ao Danny de John Travolta no sucesso de 1978, "Grease".

Vencedora de quatro prémios Grammy, a super estrela anglo-australiana vendeu 100 milhões de álbuns com canções como "I Honestly Love You", e "Have You Never Been Mellow".