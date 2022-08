A seca limita a navegação no Rio Reno

.

Navegar no rio Reno está a tornar-se cada vez mais difícil. Devido à seca, o rio está a sofrer de água baixa e as embarcações têm de calcular as reais possibilidades a cada viagem.

2,50 metros é o nível de água que permite que a navegação interior funcione suavemente no rio Reno. Contudo, o nível da água em Kaub, na região alemã da Renânia-Palatinado é atualmente de apenas 51 centímetros, o que está a tornar difícil a navegação interior.

Stephen Mnich, operador de barcaça, diz: "Isto significa que temos de ponderar cada viagem, cada serviço que aceitamos: temos de ver quanta água ainda temos na secção do Reno Médio. Essa é a questão principal para nós".

Jörg Uwe Belz, do Instituto Federal de Hidrologia refere: "Com os baixos níveis da água, a navegabilidade do Reno é limitada, a capacidade de transporte da frota de navegação interior é correspondentemente baixa. E isso significa também que todos aqueles que calculam, calculam com bens e serviços da via navegável com possibilidades de abastecimento correspondentemente mais baixas".

Os cálculos da Comissão Hidrológica do Reno prevêem que as águas baixas possam afetar esta via navegável, que atravessa seis países, com maior frequência no futuro.

A previsão é de temperaturas mais elevadas; uma cobertura de neve mais fina nos glaciares alpinos levam a uma menor contribuição de água para o Reno.