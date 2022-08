Escritor britânico Salman Rushdie atacado em Nova Iorque

O escritor Salman Rushdie foi atacado no palco de um evento em que participava em Nova Iorque. Nas redes sociais circulam imagens que mostram o autor deitado no chão após o ataque. O homem que o atacou, ao que tudo indica com uma faca, foi travado pelas pessoas presentes no evento. Para já não há informações sobre o estado de saúde do escritor. De acordo com informação que não foi confirmada oficialmente, Rushdie terá sido atacado no pescoço e levado para o hospital de helicóptero.

Salman Rushdie é autor de obras como “Grimus”, em 1975 ou "Os Filhos da Meia Noite” — que lhe valeu o Booker Prize, em 1981. Mas foi com Versículos Satânicos” (1988), com que ganhou maior popularidade. O livro foi considerado uma afronta “contra o Islão, o Profeta e o Alcorão” pelas autoridades iranianas.