Toneladas de peixes mortos no Rio Oder

Continuam os estudos para perceber o que provocou a morte a cerca de 10 toneladas de peixes no Rio Oder, entre a Alemanha e a Polónia. Os primeiros resultados laboratoriais identificaram altos níveis de salinidade mas nenhum envenenamento por mercúrio. A ministra alemã do Ambiente pediu uma investigação minuciosa para determinar as causas deste "desastre ambiental".

O rio Oder passa pela República Checa até à fronteira entre a Polónia e a Alemanha, antes de desaguar no Mar Báltico.

Na Alemanha, centenas de voluntários trabalham há vários dias para ajudar a recolher os peixes mortos.

Na Polónia, este sábado, o ministro do Ambiente disse no que o “mistério continua”, e o ministro do Interior prometeu uma recompensa de mais de 200 mil euros para quem identificar os responsáveis pela poluição do rio. O governo de Varsóvia tem sido muito criticado por demorar demasiado tempo a agir. A oposição e organizações ambientalistas exigem explicações do executivo, e há quem peça demissões no Ministério do Clima.