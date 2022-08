Campanha eleitoral ao rubro no Brasil

A campanha eleitoral no Brasil está ao rubro e se as provocações entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva há muito são uma constante, esta quinta-feira entrou em cena outro provocador. Um youtuber que aproveitou um momento do Presidente com os apoiantes para fazer uma série de perguntas incómodas.

Bolsonaro não gostou mas resolveu a questão com uma conversa tranquila. Não se sabe se o influenciador, especializado em provocação política, gostou das respostas, mas o seu número de seguidores nas redes sociais explodiu.

Já Lula da Silva efetuou o primeiro comício de campanha em Belo Horizonte e voltou a desferir um forte ataque a Bolsonaro:

"Estamos enfrentando uma pessoa que é desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico. Uma pessoa que acha que a polícia tem de matar, em vez de prender. Que tem de vender armas, e não livros. Que tem de estimular o ódio, e não o amor. É exatamente do que nós queremos." Lula da Silva Candidato do PT nas eleições brasileiras

De acordo com a última sondagem da Datafolha, Lula continua na frente com 47% das intenções de voto e pode sonhar com uma vitória na primeira volta, a 2 de outubro. Jair Bolsonaro subiu nas preferências dos brasileiros mas continua distante, não indo além dos 32%.