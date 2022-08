Ataque de drone na Crimeia

As forças russas terão derrubado um drone que sobrevoava sobre a sede da Frota do Mar Negro em Sevastopol, na Península da Crimeia.

A informação foi avançada, este sábado, pelo governador russo designado para a cidade, Mikhail Razvozhayev, numa publicação na rede social russa Telegram.

Não terá havido danos ou vítimas e Sevastopol mantém-se sob controlo de Moscovo, assegurou o governador.

Esta é a segunda vez que a sede da frota russa do Mar Negro é alvo de um ataque de drones em menos de um mês. Segundo as forças ocupantes, a 31 de julho, seis pessoas ficaram feridas quando um drone carregado com explosivos atingiu as instalações.

Entretanto, o Ministério russo da Defesa anunciou, este sábado, ter neutralizado 20 alegados "mercenários dos Estados Unidos da América" durante um ataque aéreo de alta precisão levado a cabo pelas Forças Aeroespaciais russas perto de Andriivka, na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, terão morrido mais 80 combatentes ucranianos.

Em Kiev, ultimam-se os preparativos para as celebrações do Dia da Independência do país. Este ano, no dia 24 de agosto a capital ucraniana não terá as habituais paradas militares. Pelas ruas desfilará equipamento militar russo destruído.