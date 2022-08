Drone transporta tecido humano

Um drone fez um voo de teste esta semana, em Antuérpia, no leste da Bélgica, para transportar tecido humano de um hospital para um laboratório.

O aparelho pilotado pela companhia flamenga Helicus deixou um edifício da rede hospitalar de Antuérpia ZNA e aterrou quatro minutos depois no telhado do Sint-Augustinus dos Hospitais da GZA, a 800 metros de distância. No interior de um tubo ligado ao drone estava um frasco com tecido humano potencialmente cancerígeno para análise no laboratório Sint-Augustus.

A Helicus é atualmente a única companhia europeia com autorização para organizar voos com drones para fins médicos. Estes testes, realizados com um avião do fabricante belga SABCA, antecedem um novo regulamento europeu esperado em 2023, que permitirá a utilização generalizada de drones para o transporte de tecido humano. A Helicus conta com o desenvolvimento comercial e voos regulares até 2024.

Neste momento, apenas as amostras para análise (tecido humano, urina, amostras de sangue) são transportadas por drones, mas Helicus já está a estudar a possibilidade de transportar sacos de sangue ou órgãos para transplante.