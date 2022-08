Juiz ordena divulgação de documento sobre buscas a Trump

Nos Estados Unidos da América, um juiz ordenou ao Departamento de Justiça que torne pública uma versão editada do documento sobre as buscas feitas pelo FBI na casa de Donald Trump, em Mar-a-Lago, no Estado da Flórida. O ficheiro deverá ser revelado ainda esta sexta-feira.

A declaração deverá conter informações importantes sobre o caso. Em causa, os motivos que levaram o FBI a realizar buscas na casa do bilionário no início do mês. Na mansão, recorde-se, foram apreendidos vários documentos classificados como “secretos ou ultrasecretos” que estavam na posse do antigo chefe de Estado.

O antigo-Presidente continua a negar as acusações e já pediu a nomeação de um perito independente para acompanhar o caso.