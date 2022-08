Ucrânia: teatro de volta a Mykolaiv, debaixo de terra

O teatro da cidade de Mykolaiv voltou a abrir portas, pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, mas agora o palco encontra-se num abrigo subterrâneo, por causa dos bombardeios.

Como antes da guerra, a azáfama dominou o dia da estreia da primeira peça, esta quinta-feira.

Atores e espetadores tentam deitar para trás das costas os horrores do que se passa lá fora.

"Os atores, nestas circunstâncias, são os médicos da alma humana", sublinhou a atriz Maryna Vasylyeva. Acrescentou: "podia partir, porque tenho um filho de oito anos, mas percebo que o meu marido está aqui para defender Mykolaiv no Exército e há trabalho de voluntariado criativo aqui na minha área. Por isso, sou precisa aqui."

O abrigo subterrâneo foi transformado com o apoio de fundos europeus. O teatro encontra-se quatro metros abaixo do solo e tem uma sala como capacidade para receber 35 pessoas.

Para todos os que o visitam, é como uma lufada de ar fresco, como explicou Alexander Skotnikov, espetador: "com as pessoas assustadas e a viver debaixo de bombardeamentos, o teatro desperta sorrisos e inspira as pessoas para continuarem a viver e a melhorar."

Enquanto a guerra prossegue, debaixo de terra, pelo menos, contam-se histórias de olhos postos num futuro melhor.

O presidente da Ucrânia diz que, a par de Kharkiv e as cidades do Donbass, no leste do país, esta é "a cidade mais bombardeada na Ucrânia."