Cidade chinesa de Chengdu em confinamento

A cidade de Chengdu, na China, ordenou, este sábado, o confinamento dos 21 milhões de habitantes, na sequência de aumento dos casos de Covid-19. A notícia já tinha sido anunciada na quinta-feira.

Todas as empresas, à exceção das farmácias e supermercados, foram encerradas. Os restaurantes apenas prestam serviços de take away. Entretanto, o início do novo ano escolar foi adiado e os habitantes só podem abandonar a cidade por motivos justificados.

De acordo com as regras anunciadas na quinta-feira, apenas um membro de cada família, com teste negativo à Covid-19 nas últimas 24 horas, pode sair para comprar bens de primeira necessidade.

Chendu fala em cerca de mil casos registados no último surto. Recorde-se que a China segue uma política de Covid-0 e, como tal, confinamentos em várias cidades têm sido uma constante.