Guerra na Ucrânia: situação no terreno

Nas últimas 24 horas, houve fortes combates em três frentes na Ucrânia: no norte, perto de Kharkiv; no leste, na região do Donbas; e no sul, na região de Kherson. A diferença é que: nas regiões de Kherson e Kharkiv, as forças ucranianas estão em contra-ofensiva.

Vários vídeos geolocalizados confirmam ainda que as forças ucranianas capturaram território no norte de Kherson perto da fronteira com a região de Dnipro, nomeadamente em redor de Olhyne, Visokopillya, e Novovoznesenske.

O destacamento de forças da Rússia de Kharkiv e da Ucrânia oriental para o sul da Ucrânia permitiu provavelmente a oportunidade dos contra-ataques ucranianos, levados a efeito na região de Kharkiv, perto de Balakliya. Isso provavelmente empurrou as forças russas de volta à margem esquerda dos rios Severskyi Donets e Serednya Balakliika.

Múltiplas fontes russas reconheceram os ganhos ucranianos em Verbivka. As forças russas incrementaram os ganhos a sul de Bakhmut e continuaram os ataques terrestres a norte, noroeste e sudoeste da cidade de Donetsk.

O Ministério da Defesa britânico diz que o principal esforço planeado da Rússia é provavelmente um avanço sobre Bakhmut, na região de Donbas, mas os comandantes enfrentam um dilema sobre se devem destacar reservas operacionais para apoiar esta ofensiva, ou defender contra os contínuos avanços ucranianos no sul e agora na região nordeste de Kharkiv.