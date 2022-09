Trump tinha informações nucleares de outro país em casa

A Polícia Federal dos Estados Unidos da América encontrou na casa de Donald Trump um documento que descreve as capacidades nucleares e defesas militares de uma potência estrangeira.

Segundo noticiou o jornal Washington Post, que cita fontes próximas ao caso, o arquivo foi encontrado numa residência que o antigo presidente republicano tem num clube privado em Mar-a-Lago, em Palm Beach, no estado norte-americano da Florida.

Durante a operação do FBI, que decorreu no início de agosto, foram apreendidas 15 caixas que continham 184 documentos marcados como confidenciais, secretos ou ultrassecretos. Depois de receber instruções do Departamento de Justiça, o advogado de Trump entregou 38 documentos confidenciais adicionais.

Na segunda-feira, um juiz federal concordou com o pedido do antigo chefe de Estado de nomear um perito especial para rever os registos apreendidos na busca do FBI, uma medida que poderá atrasar a investigação criminal do Departamento de Justiça.