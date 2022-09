Primeiro discurso de Carlos III

Foi com emoção que Carlos III falou da mãe, que faleceu na quinta-feira.

No primeiro discurso enquanto Rei do Reino Unido, Carlos enalteceu a vida bem vivida de Isabel II e, "tal como a própria Rainha fez com tanta inabalável devoção", também ele prometeu "defender os princípios constitucionais" do país.

"Dirijo-me a vós com profundo pesar. Ao longo de toda a vida, Sua Majestade, a Rainha, a minha querida mãe, foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família.

"Devemos-lhe a mais sentida dívida. Qualquer família pode estar em dívida à respetiva mãe, pelo amor, pela afetuosa orientação, compreensão e exemplo.

Onde quer que vivam, no Reino Unido ou reinos e territórios em todo o mundo e quaisquer que sejam os vossos antecedentes ou crenças. Empenho-me em continuar a servir-vos com lealdade, respeito e amor, como tenho feito ao longo da minha vida.

A minha vida vai mudar, claro, à medida que for assumindo as minhas novas responsabilidades. Já não me será possível despender de tanto tempo e energias às instituições sociais que me são tão caras. Sei, no entanto, que este importante trabalho irá continuar, em mãos confiáveis de outros", sublinhou.

Carlos III referiu ainda que Camilla, a rainha consorte, estará à altura do desafio. Expressou o amor pelos filhos, pelo herdeiro, William, que agora assume o título de Príncipe de Gales e também por Harry que, com Meghan, continua a construir a sua vida no exterior.

Carlos é proclamado rei este sábado, aos 73 anos, no Palácio de St. James. Não se sabe ainda qual será a data da cerimónia de coroação.