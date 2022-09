Ucrânia reconquista Izyum e Kupiansk

Os oficiais ucranianos garantem que estão a reconquistar terreno e anunciaram a entrada em Kupiansk e Izyum, duas cidades estratégicas e centros de abastecimento vitais para as forças russas, no leste do país.

Nas últimas horas, apareceram vários vídeos na internet que mostram soldados a entrar em Kupiansk sem qualquer resistência e a colocar bandeiras em pontos-chave da cidade.

Um porta-voz do Exército ucraniano disse que os militares recuperaram o controlo de mais de 30 povoações que estavam ocupadas por soldados russos na região em redor de Kharkiv.

“Nos territórios libertados, as comunidades estão a voltar à vida. A desminagem destas áreas está em curso e unidades da Guarda Nacional da Ucrânia estão a levar a cabo medidas de estabilização. Foi retomado o trabalho da Polícia Nacional, que já identificou vários crimes cometidos pelo inimigo em solo ucraniano”, declarou Oleksandr Shtupun.

Do lado das autoridades russas há também a informação de que que as tropas deixaram Izyum e algumas povoações na região de Kharkiv. Depois do anúncio de Kiev sobre” vitórias no leste”, Moscovo falou em "erros de liderança" e revelou que "reagrupou " o exército.