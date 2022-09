Maior operação de segurança de sempre em Londres

O funeral da Rainha Isabel II, esta segunda-feira, é a maior operação de segurança de sempre na capital do Reino Unido.

De acordo com as autoridades de Londres, a polícia da cidade foi reforçada com agentes de todas as 43 forças policiais de Inglaterra e do País de Gales. Estão mais de 10.000 agentes nas ruas. Mais do que aqueles que estiveram durante os Jogos Olímpicos de 2012 ou no fim de semana do Jubileu de Platina da Rainha, em junho deste ano.

Foram erguidos 36 quilómetros de barreiras no centro de Londres para controlar a multidão e manter a segurança em torno do Parlamento, Abadia de Westminster e Palácio de Buckingham.

Os esgotos e caixotes do lixo foram revistados e selados e o espaço aéreo, sobre Londres foi temporariamente encerrado.