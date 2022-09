A música no cenário multicultural do Catar

O Catar está a ganhar reputação pela sua cena musical diversificada e dinâmica. No país vivem estrelas em ascensão locais, artistas internacionais e produtores premiados atraídos pelas modernas instalações musicais.

A Influência dos estúdio Katara

Matt Howe é um engenheiro de som britânico que vive no Catar. Ganhou um Grammy, em 1999, pelo seu trabalho no álbum de Lauryn Hill, The Miseducation Of Lauryn Hill, que teve um enorme sucesso . Matt sentiu-se atraído pelo Catar porque "está interessado e quer saber mais sobre a música do Médio Oriente". "Aqui posso apreender e depois, quando regressar a casa, possa dar uma opinião. Esta é uma indústria baseada na comunicação oral e é ótimo quando jogamos o nosso jogo e interagimos com os outros".

Matt Howe Euronews

Matt trabalha nos estúdios Katara, que estão preparados para ser um líder audiovisual no Médio Oriente. São responsáveis pela produção da banda sonora oficial do Campeonato do Mundo de Futebol. Mas o trabalho ainda não está terminado, porque é a primeira vez que da banda sonora do torneio fazem parte várias músicas, artistas e sons internacionais.

Mazen Murad é o diretor dos estúdios. "Isto tem sido muito interessante, reunir todo o tipo de pessoas para trabalharem em conjunto - e elas adoram! Os artistas ocidentais estão entusiasmados com os músicos do Catar - e vice-versa", revela Mazen, que é também um engenheiro de masterização.

Mazen Murad Euronews

Com o mais recente equipamento de gravação pronto a ser utilizado, os estúdios Katara lançaram uma produtora discográfica. Mazen sublinha a importância destas instalações: "Temos mais artistas, mais cantores, e mais músicos porque são capazes de aperfeiçoar o seu ofício, tendo um lugar como este, para gravar e lançar música. Se não tivessem este lugar, teriam de esperar até irem para a Europa ou algo do género. Por isso, penso que fez uma enorme diferença".

Cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo

Com tudo o que é necessário para produzir música, filmes e televisão, os estúdios Katara aceitaram o desafio de produzir as cerimónias de abertura e encerramento do Mundial do Catar.

O realizador norte-americano Luca Bercovici é o diretor de cinema dos estúdios. Diz que quer fazer "a melhor cerimónia de abertura que o torneio já viu". "Penso que posso falar por todos quando digo que estamos completamente motivados para fazer deste sonho uma realidade e torná-lo o melhor".

Luca Bercovici Euronews

Uma das estrelas da cerimónia de abertura será a música Hayya Hayya, (Better Together), cantada por Aisha, uma cantora do Catar, que reúne diferentes culturas com as raízes do país . "Os elementos mais catari são os instrumentos, os tambores. Além disso, 'Hayya Hayya' é uma palavra árabe e diria que eu acrescento um pouco de catari também. Não creio que as pessoas estejam habituadas a ver um hijab numa canção do Campeonato do Mundo".

Aisha também está entusiasmada com a mudança da indústria musical no país. "Penso que mais artistas do Catar vão aparecer. E mal posso esperar, porque conheço muitos artistas que são realmente fantásticos e espantosos".

Artistas internacionais fazem de Doha a sua casa

Martin Farragher nasceu na Irlanda e vive em Doha. É músico e tem atuado regularmente desde 2015. De dia, trabalha como professor de música, um trabalho que adora porque diz que se pode identificar facilmente com os seus alunos. "Dou aulas do 2º ao 6º ano, a crianças dos 6 aos 12 anos de idade. E nós divertimo-nos muito. Eu costumava ensinar crianças mais velhas mas definitivamente tenho mais em comum com as mais novas porque eu próprio sou um pouco uma criança".

Martin Farragher Euronews

Depois das aulas, Martin, muitas vezes acompanhado pelos seus companheiros de banda, pode ser encontrado a tocar em locais únicos em toda a cidade. Gosta de conviver com a natureza multi-cultural de Doha.

"Na minha banda há dois rapazes irlandeses, um rapaz inglês, um rapaz americano e um rapaz cubano. A cena musical no Catar está sempre a mudar porque as pessoas vão e vêm. E é também uma excelente forma de fazer amigos e aprender mais sobre diferentes tipos de música e diferentes culturas".

Sammany Hajo é outro artista internacional a fazer de Doha a sua casa. chegou aos 16 anos. Como músico, gosta de misturar influências de R&B e hip hop com a sua herança sudanesa.

"Só fez sentido quando desenvolvi a confiança para experimentar música, fez sentido incorporar ritmos sudaneses e melodias sudanesas.

Sammany Hajo Euronews

Sammany tem usado a sua música para falar sobre questões políticas e para aumentar a consciência sobre a Revolução do Sudão.

"Tive várias conversas com pessoas que estavam nos campos, nos protesto, e elas falavam-me da importância da arte e da revolução. Por isso, penso que desempenha um papel importante e ajuda as pessoas que não estão muito conscientes do que se passa no mundo a verem as coisas de uma forma melhor".

Após 16 anos em Doha, Sammany está entusiasmado com a cena musical dinâmica que aí se desenvolve.

"Conheci muitas pessoas que partilham a paixão pela música. Pessoas que são realmente talentosas. Penso que é apenas uma questão de tempo até termos uma grande plataforma que combine todos os músicos e artistas do Catar e estou ansioso por isso".