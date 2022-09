Tempestade Fiona espalha o caos na costa leste do Canadá

Casas destruídas, inundações e cortes no abastecimento eléctrico é o balanço da passagem da tempestade Fiona pela costa leste do Canadá.

"Sei que este é um momento extremamente difícil para muitas pessoas que viram as suas casas e os seus bens destruídos. Mas também sei que estas pessoas sabem que não estão sozinhas e que nós estaremos aqui para elas" (...) "Estamos aqui para ajudar com os recursos necessários, quer sejam as forças armadas, quer seja o equipamento especializado. Estamos a responder com o envio de mais pessoal para as províncias que contam igualmente com efetivos para responder a situações como esta", disse o Primeiro-Ministro canadiano, Justin Trudeau.

Os ventos fortes e chuvas torrenciais atingiram partes de três províncias com intensidade.

A província da Nova Escócia já pediu assistência ao governo. Antes, as autoridades haviam emitido alertas para as províncias da Terra Nova, New Brunswick e partes do Quebec.

A Florida enfrenta igualmente a ameaça da tempestade tropical Ian que atravessa neste momento as Caraíbas e poderá atingir o estado norte-americano para a semana.