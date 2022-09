Salários e reforma das pensões provocam instabilidade social em França

Protestos em toda a França em torno dos salários e das propostas de reforma das pensões. Cenários de manifestações como na cidade de Nantes multiplicaram-se em, aproximadamente, 200 locais e a iniciativa termina com um grande comício no centro de Paris.

Os sindicatos estão a pedir aumentos salariais para todos os trabalhadores, no sentido de acompanhar o ritmo da inflação. Sobre a questão das pensões, o governo minoritário do Presidente Emmanuel Macron está a tentar avançar com reformas fundamentais do complicado e dispendioso sistema do país.

Nesta quinta-feira, anunciou uma nova ronda de negociações com sindicatos e outros parceiros sociais, com o objectivo de introduzir nova legislação no próximo ano.