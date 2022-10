O Rei Carlos III, do Reino Unido, e a rainha consorte Camilla concretizaram esta segunda-feira um desejo da falecida Rainha Isabel II nas celebrações do recente Jubileu ao conceder agora o estatuto de cidade à localidade de Dunfermline.

A antiga capital da Escócia é uma das oito localidades britânicas a serem elevadas a cidade no èâmbito do Jubileu da Rainha.

Esta foi a primeira deslocação do novo monarca britânico. Vestido com o tradicional "kilt", a saía masculina das "terras altas", Carlos aproveitou para descontrair e até brincar com os recentes episódios com canetas protagonizados logo após a ascensão ao trono e que lhe mereceu destaque nas redes sociais.

A deslocação incluiu ainda uma reunião do Rei com Nicola Sturgeon, a primeira ministra nacionalista da Escócia, e outros líderes das apelidadas "terras altas" do Reino Unido.