Marina Ovsyannikova sob mandado de captura na Rússia

A jornalista russa, Marina Ovsyannikova, foi colocada numa lista de indivíduos procurados pelo Ministério do Interior russo.

Segundo o seu ex-marido, Ovsyannikova, que estava em prisão domiciliária desde agosto a aguardar julgamento, terá partido com a filha de 11 anos para destino desconhecido.

A jornalista, de 44 anos, ficou conhecida por protestar contra a guerra em direto, durante o serviço noticioso na televisão pública russa, Channel One, onde trabalhava.

Foi despedida e condenada a pagar uma multa de 30 mil rublos, pouco mais de 520 euros.

Saiu do país e voltou no início do verão. Numa entrevista à AFP, na altura, disse que conhecia os riscos que enfrentava, mas voltava à Rússia pela filha e só estaria descansada quando pudesse deixar o país com ela.

Entretanto, continuou com ações de protesto e, em agosto, foi acusada de difundir informações falsas sobre o exército russo, após ter exibido um cartaz com a inscrição "Putin é um assassino, os seus soldados são fascistas" no aterro do rio Moskva, em frente ao Kremlin.

Arriscava uma pena de dez anos de prisão.