Mundiais de Tashkent: Geórgia vence luta do dia e bronze para Bárbara Timo

Teve lugar este domingo a quarta jornada dos Mundiais de Judo de Tashkent, que decorrem na Humo Arena da capital do Uzbequistão.

O dia começou com a cerimónia oficial de abertura, que contou com a presença do presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer, e do primeiro-ministro da República do Uzbequistão, Abdulla Aripov.

Em-63kg, a canadiana medalhista olímpica de bronze, Catherine Beauchemin-Pinard esteve determinada a subir ao pódio e avançou até à final apostando na sua superioridade no tapete.

A nipónica Megumi Horikawa, também ela decidida a conquistar a quinta medalha de ouro do Japão no torneio, esteve na sua melhor forma, com destaque para um osoto-gari espetacular que fica para a história.

Na final entre as duas a japonesa sagrou-se campeã da categoria com com um uchi-mata clássico, ficando encantada por ganhar finalmente o dorsal vermenlho. Megumi Horikawa, um novo nome a não esquecer.

O primeiro-Ministro do Uzbequistão, Abdulla Aripov, apresentou as medalhas.

O Uchi-mata é uma das minhas técnicas mais fortes, estou muito feliz por vencer um Mundial com a minha técnica favorita. Megumi Horikawa

Em -81kg, a sensação georgiana e medalhista de prata mundial, Tato Grigalashvili, abriu caminho a passos largos até ao combate derradeiro e fez as delícias dos adeptos com o seu estilo vistoso de judo.

Na final, lutou frente ao seu rival mais próximo, o seu adversário na final do mundial do ano passado, Matthias Casse. O belga chegou à final depois de um ataque nos últimos minutos do combate frente ao nipónico Sotaro Fujiwaraque lhe valeu a vitória.

A final entre os dois foi uma revanche épica e um dos melhores combates do torneio. Momentos emocionantes de judo que levaram o público no estádio ao rubro. A luta foi disputada mas o georgiano levou a melhor, conquistando, por waza-ari, o título de campeão do Mundo.

O presidente da Federação Mundial de Taekwondo (World Taekwondo), Chungwon Choue, condecorou os judocas.

A razão pela qual no fim venci foi a minha alma georgiana, o meu coração georgiano. Somos guerreiros, somos uma nação guerreira. Tato Grigalashvili

O dia terminou em clima de festa, com os campeões de sábado reunidos com os muitos fãs presentes para sessões de autógrafos e fotografias.

A seleção portuguesa

No domingo, Portugal contou com a participação de Bárbara Timo e João Fernando.

Com 31 anos, Bárbara Timo conquistou a medalha de bronze em -63 kg frente à romena Florentina Ivanescu, depois de perder nas meias-finais com a japonesa Megumi Horikawa, que se sagrou campeã. Esta é a sua segunda medalha em Mundiais.

Já João Fernando, a competir em -81 kg, foi afastado na segunda ronda pelo nipónico Sotaro Fujiwara.

No sábado, Portugal não teve judocas em prova e na sexta-feira Joana Diogo, que competia em -52 kg, foi eliminada na terceira ronda frente à mongol Khorloodoi Bishreltiin.

Na jornada inaugural de quinta-feira, Rodrigo Lopes e Catarina Costa foram ambos eliminados na segunda ronda. A competir em -60kg, Rodrigo Lopes perdeu por ippon frente ao sul-coreano Harim Lee e Catarina Costa, a competir nos -48kg, foi afastada, já no ponto de ouro, pela alemã Katharina Menz, por waza-ari.

Portugal conta ainda com a participação de Anri Egutidze, Jorge Fonseca e Rochele Nunes.

Na segunda-feira estará em ação Anri Egutidze.