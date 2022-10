"Girassóis" de Van Gogh regados com sopa de tomate por ativistas ambientais

O que é que vale mais, a arte ou a vida? Vale mais do que a comida, mais do que a justiça? Estamos mais preocupados com a proteção de um quadro ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas? A crise do custo de vida faz parte da crise do petróleo. O combustível é inacessível a milhões de famílias com frio e com fome - que nem sequer se podem dar ao luxo de aquecer uma lata de sopa.