Subiu para oito o número de mortos na prisão de Teerão

Subiu o número de mortes provocadas pelo incêndio deste fim de semana na prisão de Evin, em Teerão. Há agora oito vítimas mortais confirmadas.

As informações avançadas pelas autoridades continuam a não ser claras em relação ao que provocou as mortes. Acusam "bandidos" de "atear fogo a um armazém de roupa" no centro de detenção na noite de sábado e relatam confrontos entre prisioneiros e depois entre reclusos e guardas que tentaram acabar com os confrontos. Disseram que o que aconteceu foi um "crime cometido por alguns elementos (ligados a) o inimigo"

Os líderes iranianos acusam os países do ocidente, especialmente os Estados Unidos, de promoverem as manifestações que se seguiram à morte, de Mahsa Amini. Várias organizações não-governamentais questionam a versão das autoridades sobre as mortes na prisão de Evin, conhecida pelos maus tratos aplicados aos presos políticos