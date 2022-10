Mario e os "coelhos cretinos" estão de volta!

Se é fã de Mario, o mais famoso canalizador de sotaque italiano, esta é uma boa notícia: a mais recente aventura da simpática personagem estará disponível a partir desta quinta-feira para a consola Nintendo Switch.

"Mario + Rabbids: Sparks of Hope" é a segunda colaboração entre a multinacional japonesa Nintendo, que volta a fusionar o mundo de Super Mario com o universo dos "coelhos cretinos", criado pela francesa Ubisoft.

Davide Soliani, diretor criativo do jogo "Sparks of Hope" - Ubisoft:"Desde 2013 até agora, continuámos a trabalhar com a Nintendo e acredito que aprendemos muito uns com os outros. É uma relação que estimo bastante, ganhámos muita confiança."

Este videojogo é também um exemplo da mundialização da indústria: "Sparks of Hope" contou com o trabalho de 300 pessoas, conduzidas pelos estúdios da Ubisoft em Milão e Paris, apoiados por colaboradores em Chengdu, na China, e Pune, na Índia.

Criada em 1986 por cinco irmãos originários do norte de França, a Ubisoft conta atualmente com 20.000 assalariados de 90 nacionalidades, com estúdios e escritórios em cinco continentes.