Giorgia Meloni é a é a nova primeira-ministra de Itália

A líder do partido Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni aceitou a liderança do próximo Executivo italiano sem reservas e anunciou os nomes que fazem parte da lista de ministros - que tomam posse na manhã deste sábado, no Palácio do Quirinal.

Meloni, de 45 anos, é a primeira mulher a receber esta responsabilidade na história democrática do país.

Os dois vice-primeiro-ministros do futuro governo serão Matteo Salvini da Liga e Antonio Tajani, do Força Itália que também vão ocupar as pastas das Infraestruturas e Negócios Estrangeiros, respetivamente.

O Presidente da República Sérgio Mattarella deseja felicidades ao novo governo adiantando que o difícil contexto económico e internacional favoreceram a rápida formação do novo executivo. Depois do juramento marcado para este sábado às dez da manhã tem lugar a primeira reunião do Conselho de Ministros.