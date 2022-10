O desafio da gestão de água na Argélia

Nesta edição de Algeria Tomorrow verá que a gestão da água é um grande desafio para a Argélia, pois a necessidade de água potável e a seca são cada vez mais graves. Face a isto, o país depende das instalações de dessalinização e das barragens.

Kef Eddir, na região de Tipaza, é uma das 81 grandes barragens da Argélia, onde quatro novas estruturas vão aumentar a capacidade de armazenamento para 9 mil milhões de metros cúbicos.

Dezenas de outras barragens estão planeadas no país, que atravessou três dos verões mais secos da sua história. Esta barragem tem um papel estratégico. As descargas irrigam as planícies agrícolas a jusante, mas o principal objetivo é fornecer água potável a três regiões: Tipaza e as vizinhas Ain Defla e Chlef. Um ambicioso projeto de transferência de água está em curso, para ligar este reservatório às várias zonas.

A interconectividade é importante para o equilíbrio regional, para a equidade no fornecimento de água potável à população e, naturalmente, para a solidariedade entre as diferentes regiões. NADIA OUCHAR DIRETORA CENTRAL, AGÊNCIA NACIONAL PARA BARRAGENS E TRANSFERÊNCIAS (ANBT)

Esta solidariedade pode, um dia, permitir que este lago abasteça a grande região de Argel, a cerca de 150 quilómetros. A primeira fase dos trabalhos de abastecimento de água são as condutas, estações de bombeamento e reservatórios que se estendem por dezenas de quilómetros em direção à capital da região, Tipaza.

Eventualmente, cerca de meio milhão de pessoas devem poder beneficiar deste projeto regional, cujo coração é esta torre vertiginosa e o seu centro de controlo.

Por outro lado, as barragens estão ausentes no sul muito árido do país. Mas o Sara tem algumas das maiores reservas subterrâneas do mundo. Os habitantes de Tamanrasset, a grande cidade de Hoggar, dependem das águas debaixo da areia da zona vizinha. Aqui completam uma viagem de 700 km através do deserto.

"Tamanrasset é fornecido pela cidade de In Salah através da utilização de 24 furos. Temos aqui seis estações de bombeamento que conduzem ao reservatório terminal", disse Mohamed Belouafi, chefe do departamento de recursos hídricos de Tamanrasset. A água é então canalizada para instalações de armazenamento espalhadas por esta cidade em rápida expansão.

Nas regiões costeiras povoadas, para evitar a escassez de água, é dada prioridade às instalações de dessalinização de água do mar. Já fornecem 17% das necessidades nacionais de água potável, um número que se prevê que atinja 60% até 2030, graças às novas estações. A fábrica Bateau Cassé, no distrito argelino com o mesmo nome, foi colocada em serviço em tempo recorde como parte de um plano de emergência.

Esta estação produz o equivalente a 10 milhões de litros por dia. Se considerarmos que um cidadão consome 100 litros por dia - pode cobrir as necessidades de 100 mil habitantes. SAMI GHEZALA CHEFE DE PROJETO, ALGERIAN ENERGY COMPANY (AEC)

A água é captada a 1 km ao largo da costa. Em seguida, passa por vários processos de purificação, incluindo o processo de osmose inversa menos intenso em termos energéticos, antes de ser mineralizada. Esta tecnologia poderia ser aplicada ao longo de toda a costa argelina.

"Com o lançamento do ambicioso programa estatal que consiste na construção de cinco novas instalações de dessalinização de água do mar, com o programa a médio prazo que será executado até ao final de 2030, podemos dizer que os argelinos deixarão de depender das condições meteorológicas, das taxas de preenchimento das barragens. Posteriormente, poderemos direcioná-los para outros setores, disse o diretor de desenvolvimento da ALGERIAN ENERGY COMPANY (AEC), Sofiane Yamiche.

Para aproveitar ao máximo este valioso recurso, outra prioridade é fazer o nosso melhor para o reaproveitar.