O panorâma artístico do Qatar com novos museus e exposições por todo o país

Nesta edição de Qatar 365, vemos como o Qatar planeia dar força às vozes dos artistas na região do Médio Oriente, Norte de África e Sul da Ásia e analisamos mais de perto os planos para novos museus. Concentramo-nos na arte e nalguns dos novos museus e exposições que surgem por todo o país.

Estamos em pleno Mundial de Futebol e uma das atrações não futebolísticas para muitos visitantes é uma nova exposição no Museu Árabe de Arte Moderna. A poucos passos do Estádio Cidade da Educação o Museu inaugurou recentemente quatro exposições contemporâneas.

A ideia é mostrar que não existe uma voz ou perspetiva árabe singular. A artista Sophia Al-Maria teve um percurso interessante para a exposição de estreia no museu. Trabalhou no museu de 2007 a 2011 e regressou agora como curadora.

Voltar mais de uma década depois com uma exposição é como um sonho. Sophia Al-Maria Artista

A Galeria Majaz junta-se ao movimento artístico e celebra o trabalho de artistas locais e regionais que surgiram do programa Artista em Residência do Quartel dos Bombeiros de Doha, ao longo dos últimos cinco anos.

O Museu Árabe de Arte Moderna tem a maior coleção de arte árabe moderna e contemporânea da região. A exposição contém uma série de obras da coleção Lusail, todas refletindo sobre os temas do movimento, identidade e intercâmbio. Há esculturas, pinturas e até adereços de filmes do século XX.

Enquanto a construção do Museu Lusail está prevista para 2023, a exposição "Contos de um Mundo Interligado" ainda consegue transportar o visitante numa viagem, desde os vestígios arqueológicos do local inicial até maquetes do novo museu, alojado numa cidade que foi concebida para o Campeonato do Mundo de 2022.

Um outro museu em construção é o Moinho de Arte “Art Mill”, que também tem a sua própria exposição prévia. E enquanto grande parte da atenção está coltada para os próximos museus, um dos espaços artísticos mais famosos do país, o Museu de Arte Islâmica, foi relançado recentemente com uma visão alargada.

A chegada do Mundial de Futebol deu o impulso para o Qatar produzir um programa artístico e cultural inteiramente novo, incluindo uma "Sinfonia das Rosas do Deserto" composta por Malek Jandali e inspirada no Museu Nacional.

Tudo isto está sob a bandeira “Qatar Creates”, o que torna clara a intenção do país: solidificar o seu papel enquanto centro cultural na região.