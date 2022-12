Um autocarro com mais de 30 pessoas foi apanhado por um deslizamento de terras na Colômbia, este domingo. Pelo menos 3 pessoas morreram e vinte estão desaparecidas.

O deslizamento de terras aconteceu no distrito de Risaralda, que fica a noroeste de Bogotá, a capital do país. No terreno continuam as equipas de resgate. Já foram resgatadas 9 pessoas, seis com vida.

O deslizamento terá sido provocado pelas chuvas fortes que começaram em agosto.

As autoridades consideram estas as piores e mais intensas chuvas de sempre no país em quarenta anos.