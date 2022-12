Presidente chinês Xi Jinping chegou esta quarta-feira a Riade, Arábia Saudita, para uma visita de três dias.

Na agenda, reuniões com as nações árabes do Golfo ricas em petróleoe cruciais para o abastecimento energético do seu país, enquanto Pequim tenta reavivar uma economia atingida pelas rigorosas medidas de combate à Covid-19.

Os Estados árabes do Golfo estão a tentar recalibrar a política externa à medida que os Estados Unidos voltam a sua atenção para outras partes do mundo.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia - e a posição endurecida do Ocidente sobre Moscovo - também deixou os países árabes a quererem cimentar laços com a China.

Durante a visita, Xi deverá participar na cimeira inaugural China-Estados Árabes e na reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, que junta Araabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar e os Emirados Árabes Unidos.