De Euronews

OPEP e aliados estão reunidos em Viena. Do encontro podem resultar novos cortes na produção de petróleo.

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e aliados iniciaram dois dias de reuniões, no sábado, que podem culminar em novos cortes de produção de até 1 milhão de barris por dia, já que o grupo enfrenta a queda dos preços do petróleo e um excesso de oferta iminente.

A OPEP+, que agrupa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados liderados pela Rússia, bombeia cerca de 40% do crude mundial, o que significa que as suas decisões políticas podem ter um grande impacto nos preços do petróleo.