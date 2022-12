Mais dois jogadores franceses doentes

A caminho da final do Mundial no Qatar, a França terá mais dois jogadores afastados por motivos de doença. A equipa médica confirmou que Raphael Varane e Ibrahima Konaté contraíram um vírus gripal e permanecem em isolamento, não tendo participado no treino desta sexta-feira.

Isto depois de também Rabiot e Upamecano terem apresentado os mesmos sintomas e falhado a meia-final contra Marrocos.

Do lado argentino, não há registo de baixas, nesta reta final para o encontro deste domingo. O certo é que todas as atenções se viram para Lionel Messi, que quer acrescentar este tão ambicionado título ao seu palmarés.

Por seu lado, a França procura repetir o feito e tornar-se na primeira seleção em mais de duas décadas a vencer dois mundiais seguidos.