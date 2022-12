Acidente de autocarro na noite de Natal provocou seis mortos em Espanha. .

O autocarro que fazia a ligação entre Lugo e Vigo caiu de 29 metros de altura quando atravessava uma ponte sobre o rio Lérez, no município de Cerdedo-Cotobade, província de Pontevedra.

Uma passageira e o condutor sobreviveram.

As autoridades disseram que a causa do acidente ainda não era conhecida, mas o mau tempo que se fazia sentir no momento poderá ter tido influência.

Este foi o mais grave acidente de autocarro na Galiza desde 1987, quando 37 pessoas morreram num acidente em Verin.