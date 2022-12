Pelo menos 11 mortos em incêndio num hotel-casino no Camboja

Pelo menos 11 pessoas morreram no incêndio que destruiu um hotel-casino no Camboja, na cidade de Poipet, que faz fronteira com a Tailândia.

Para tentar fugir ao fogo, várias pessoas foram vistas a saltar do edifício em chamas.

De acordo com as equipas de socorro tailandesas que responderam ao pedido de ajuda das autoridades cambojanas, é expectável que o número de vítimas mortais venha a aumentar.

Cerca de 700 cidadãos tailandeses foram resgatados do Grand Diamond City Hotel and Casino e enviados para hospitais na Tailândia.