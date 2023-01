Incêndio devastador em fábrica de químicos nos EUA

São incertas as causas do incêndio que consumiu grande parte de uma fábrica de produtos químicos em La Salle, estado do Illinois, EUA. O incêndio começou pouco depois das 9h00 da manhã, hora local, 15h00 em Lisboa.

As autoridades dizem que não houve vítimas e que todos os trabalhadores foram retirados a tempo.

Há quem fale em várias explosões antes da deflagração do fogo mas esta informação não estava confirmada, oficialmente.

A Carus Chemical produz um oxidante utilizado, e entre outras coisas, para tratamento de água potável e águas residuais.