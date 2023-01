Alpes com falta de neve

Numa grande parte dos Alpes, o panorama na quadra natalícia e início de 2023 é bastante menos branco do que é habitual.

Um inverno particularmente clemente na Europa central deixou a cadeia montanhosa com muito menos neve do que o normal, com grande prejuízo para muitas estâncias de esqui.

Hacher Bernet, diretor da estância de Slügen - Tampo (Suíça):"Veja, a neve está bastante molhada, não é constante, parece que estamos na primavera. A neve não se pega com tanta água..."

Com muitas das tradicionais "mecas" do esqui despidas de neve, os serviços meteorológicos suíços registaram já vários recordes de temperatura para esta época do ano.

Da França à Polónia, numa faixa de território com os Alpes no meio, muitas partes da Europa gozam atualmente de um clima particularmente quente.

Mas, segundo as previsões, será "sol de pouca dura", já que está a caminho uma frente fria que deverá trazer as habituais temperaturas baixas e neve.