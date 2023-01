Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro detido

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo do anterior presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foi detido este sábado no aeroporto de Brasília, quando regressava dos Estados Unidos.

Torres, que exercia até à semana passada o cargo de secretário da Segurança Pública do Distrito Federal da capital, é suspeito de agir em conivência com os apoiantes radicais de Bolsonaro que invadiram as sedes dos Três Poderes no dia 8.

Esta sexta-feira, Flávio Dino, o atual ministro da Justiça de Lula da Silva, frisava que "sem o apoio de membros das forças de segurança, de uma forma geral, é óbvio que os acontecimentos de 8 de janeiro não se teriam produzido".

Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, também está a ser visado pelas investigações. O Supremo Tribunal Federal autorizou que o ex-presidente seja investigado por suspeita de ser o autor intelectual e um dos instigadores dos ataques contra os Três Poderes em Brasília.