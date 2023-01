Queda de avião no Nepal faz mais de 60 mortos

Um avião com 72 pessoas a bordo despenhou-se, este domingo, perto do Aeroporto Internacional de Pokhara, a cerca de 200 quilómetros da capital do Nepal.

De acordo com a agência de notícias AP, que cita fontes oficiais nepalesas, há registo de pelo menos 67 mortos. Já a Agência France Presse diz que existem alguns sobreviventes.

No avião, operado pela companhia aérea nepalesa Yeti Airlines, seguiam 68 passageiros, entre eles quinze estrangeiros, e quatro membros da tripulação. Segundo a Autoridade da Aviação Civil do Nepal, entre as vítimas estrangeiras estão quatro russos, cinco índios, dois sul-coreanos, um irlandês, um australiano, um argentino e um francês.

O primeiro-ministro, Pushpa Kamal Dahal, indicou que o avião saiu da capital, Kathmandu e que tinha como destino Pokhara. O governante instou a população a juntar-se às equipas de emergência para ajudar nos esforços de salvamento.

As causas que motivaram a queda do avião ainda não são conhecidas. O aeroporto internacional de Pokhara iniciou as suas operações há apenas duas semanas.

Nos últimos anos, o Nepal tem sido palco de vários acidentes aéreos devido às rápidas mudanças climáticas que ocorrem no país.