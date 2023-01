Atleta brasileira estabelece dois recordes na Antártida

Quarenta e cinco graus negativos está muito longe de ser a temperatura ideal para Fernanda Maciel.

Mas isso não impediu a atleta brasileira, especialista do ultratrail - as corridas de montanha de longa distância -, de estabelecer dois novos recordes mundiais.

Maciel viajou até à Antártida para subir até ao cume do Monte Vison que, com 4892 metros, é o ponto mais alto do continente gelado, em apenas 6 horas e 40 minutos.

Em jeito de comparação, a ascensão demora em média, contando a tradicional aclimatação à altitude e clima gelado, 5 a 7 dias para alpinistas e praticantes de esqui de alpinismo.

Sam Hennessey acompanha Fernanda Maciel na fase final da ascenção do Monte Vison Jordan Manoukian / Red Bull Content Pool

A antiga advogada ambiental estabeleceu também um novo recorde para o tempo acumulado de subida e descida, cumprido em 9 horas e 41 minutos.

Maciel conta já com outros feitos excecionais na carreira, como o facto de ter sido, em 2016, a primeira mulher a correr até ao cimo dos 6692 metros do Aconcágua, montanha mais alta das Américas, na Argentina, cumprindo a subida e descida num tempo recorde de 22h52m.