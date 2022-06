O Lavaredo Ultra Trail é uma das corridas de longa distância em montanha mais emblemáticas da Europa.

Tem como pano de fundo as Dolomitas, em Itália, e recebe o nome dos rochedos do Tre Cime di Lavaredo (os "três cumes do Lavaredo"), símbolo da região montanhosa e que dá o nome ao mítico ultratrail.

A sueca Mimmi Kotka, vencedora feminina, à passagem no Tre Cime di Lavaredo Jannyka / Lavaredo Ultra Trail

Com um jornalista inscrito na prova, a Euronews mostra-lhe, na primeira pessoa (através do vídeo que acompanha este artigo), como é participar num desafio físico desta envergadura, onde, sem dúvida, as paisagens deslumbrantes ajudam a fazer desfilar os 120 quilómetros de prova, com 5800 metros de desnível positivo.

Percorrer longas distâncias para participar num ultratrail mítico

Há quem não hesite em atravessar o Atlântico só para participar. É o caso deMarie-Line Chamberlain, uma canadiana, para a qual, em plena prova, o cenário faz esquecer o esforço:

"Está a correr muito bem, as paisagens são magníficas. É uma prova verdadeiramente bonita. Não sinto dor nenhuma, só o cansaço que se está a acumular... Mas está tudo bem!"

A história de Marie-Line é apenas uma entre os 1800 inscritos este ano, metade dos quais vindos, tal como o jornalista da Euronews, de fora de Itália.