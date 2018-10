Triangle Adventure: Três dias de aventura nos Açores

As paisagens dos Açores, com beleza a perder de vista, são o cenário da Azores Triangle Adventure - Uma prova de trail em três dias, um em cada uma das ilhas do triângulo do grupo central - Pico, São Jorge e Faial.

A Euronews estava lá, com o repórter Rodrigo Barbosa não só a contar-nos como foi, como também a participar na prova.

No dia 1, o objetivo era subir até ao cimo do Pico, a montanha mais alta de Portugal... Mas quanto mais os atletas subiam, pior ficava o tempo. Os últimos quilómetros acabaram por ser cancelados.

Primeiro dia: Ilha do Pico

Dia 2: Ilha de São Jorge, a subir às colinas e a descer até às Fajãs. O tempo não muito melhor, mas a paisagem valia a pena: "Estamos a descer para a Caldeira de Santo Cristo, um dos lugares mais espetaculares desta prova. O trilho é sensacional e faz-nos esquecer o cansaço", contou o nosso repórter-atleta.

Segundo dia: São Jorge e as Fajãs

Finalmente, no terceiro dia, no Faial, estava sol e calor. A paisagem misturava o cinzento das cinzas dos Capelinhos e o verde de toda a vegetação. O ponto alto foi a subida à cratera da Caldeira.

Dia 3: Maratona dos Vulcões, no Faial

O nosso repórter fez um brilharete: 27º lugar na classificação geral e quinto no escalão de veteranos M40. Dário Moitoso (masculinos) e Inês Marques, ambos portugueses, foram os vencedores na classificação geral, mesmo se a atleta que mais se destacou foi a sueca Fanny Borgström, vencedora das primeira e segunda etapas, que perdeu o primeiro lugar na geral apenas devido a uma distração no segundo dia.