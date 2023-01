Berlim confirma entrega de 14 tanques Leopard à Ucrânia

A Alemanha autorizou o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia e aprovou os pedidos de outros países que pretendem fazer o mesmo. O anúncio foi feito no final do Conselho de Ministros desta quarta-feira, através de um comunicado divulgado pelo porta-voz do Governo alemão.

No comunicado, o chanceler alemão, Olaf Scholz, diz que a decisão segue a linha alemã "de apoiar a Ucrânia da melhor maneira possível" e refere uma atuação internacional "altamente coordenada".

A França já saudou o envio dos tanques Leopard 2, considerando que amplifica o apoio francês através da entrega de blindados mais leves.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que "há uma sobrevalorização completamente óbvia do potencial que o fornecimento de tanques acrescentaria às Forças Armadas da Ucrânia. É mais uma falácia, bastante profunda. Reiteramos que esses tanques vão arder como todos os outros".

Segundo o comunicado do Governo, a Alemanha irá fornecer 14 tanques Leopard 2, como parte de uma primeira remessa para a Ucrânia. A decisão alemã permite agora que países como a Polónia, Espanha e Noruega forneçam também tanques Leopard às forças ucranianas.