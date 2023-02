Presidente do Parlamento Europeu em visita à Irlanda

No segundo dia de visita à Irlanda, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reuniu-se com o chefe de Estado irlandês, Michael D Higgins, em Dublin.

Roberta Metsola aproveitou a visita para agradecer aos irlandeses por terem acolhido 70 mil refugiados ucranianos.

Na quinta-feira, no parlamento irlandês, Metsola reiterou que a União Europeia vai permanecer ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário. "Há 343 dias, a brutal e ilegal invasão russa de uma Ucrânia soberana, independente, e a bravura do povo ucraniano lembram-nos que o progresso e a justiça não podem ser dados como adquiridos. A democracia não pode ser dada como adquirida. A Europa não pode ser dada como adquirida".