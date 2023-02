Chéquia termina controlos na fronteira com a Eslováquia

A Chéquia vai pôr fim aos controlos fronteiriços com a Eslováquia. A medida tinha sido implementada em setembro para fazer face ao aumento da migração.

De acordo com o ministério checo do Interior, até 25 de Janeiro, foram rastreadas mais de três milhões de pessoas, das quais 2545 viram a entrada no país recusada; 141 indivíduos ficaram retidos por suspeitas de contrabando.

Apesar do fim dos controlos, a vigilância policial vai manter-se dentro e fora das estradas da zona fronteiriça, com 70 agentes por turno alocados à missão.

Os dois países estão também a trabalhar num tratado para uma cooperação mais estreita em várias áreas, como, por exemplo, a da migração.