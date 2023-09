Robert Fico, o candidato a Primeiro-ministro eslovaco que quer acabar com o apoio a Kiev

De euronews

Eslováquia vai a votos a 30 de setembro e Robert Fico, do partido de esquerda Smer, está em primeiro lugar nas sondagens.

PUBLICIDADE

Robert Fico é a figura mais importante da política eslovaca do século XXI. Fico, de 59 anos, tem um doutoramento em Direito, mas desde muito jovem que ambicionava tornar-se político e aderiu ao Partido Comunista da Checoslováquia em 1986. Vinte anos mais tarde, foi eleito primeiro-ministro pela primeira vez como líder do seu próprio partido de esquerda, o SMER.

Líder pragmático e populista, perdeu as eleições de 2010 devido a um escândalo, mas regressou ao cargo de primeiro-ministro em 2012 e venceu novamente quatro anos mais tarde. No entanto, demitiu-se após o assassínio do jornalista Ján Kuciak em 2018, uma vez que foi amplamente responsabilizado pela ascensão dos oligarcas no país.

Chegou mesmo a falar-se que iria a julgamento, mas ele não desistiu. Em 2023, voltará a liderar o partido mais poderoso da Eslováquia. Foi ajudado pelo fracasso dos partidos no poder, mas não só. Enquanto a elite política favorece claramente a Ucrânia e o Ocidente, Fico optou por representar muitos pró-russos, que são um pouco cépticos em relação à UE e aos EUA.

Fico, que se comprometeu a pôr termo ao envio de armas da Eslováquia para o seu vizinho de Leste e que assumiu uma posição mais pró-russa do que a maioria dos seus aliados ocidentais no conflito, lidera as sondagens de opinião antes da votação de 30 de setembro.