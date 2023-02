Ajuda urgente para vítimas dos terramotos

Mais de 45 países já responderam ao pedido de ajuda urgente da Turquia. Dezenas de nações e organizações ofereceram-se também para auxiliar nos esforços de salvamento no noroeste da Síria. Equipamento para remover escombros e equipas de busca e salvamento vão chegar de vários estados-membros da União Europeia.

Os soldados russos já prestam auxílio na Síria. Para a Turquia, Moscovo envia quatro aeronaves de salvamento e equipamento.

Os Estados Unidos garantem estar "empenhados" em ajudar as populações atingidas pelos sismos "de ambos os lados" da fronteira, mas Washington excluiu lidar diretamente com o governo sírio.

A Grécia, que tem frequentemente relações difíceis com a Turquia, enviou uma equipa de 21 operacionais, dois cães pisteiros, um veículo especial de salvamento, um engenheiro de estruturas, cinco médicos e especialistas em planeamento sísmico.

Israel também enviou uma equipa de resgate do exército para a Turquia. Com a Síria as relações são mais hostis, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou ter aprovado um pedido de ajuda humanitária que recebeu de um funcionário diplomático de Damasco.

No terreno, prosseguem a busca por sobreviventes.