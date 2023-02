Novo recorde de queda da moeda iraniana

A moeda iraniana atingiu um novo recorde de queda, chegando pela primeira vez aos 600.000 riais em relação ao dólar.

Os analistas dizem que são os efeitos dos atuais protestos antigovernamentais a nível nacional e da rutura do acordo nuclear de 2015.

A perderem as poupanças de uma vida, os iranianos acorrem às casas de câmbio para tentarem comprar dólares cada vez mais escassos no país.

A inflação no Irão atingiu 53,4% em janeiro, em comparação com os 41,4% no mesmo mês, há dois anos.