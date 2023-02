Pelo menos um morto e centenas de feridos em novo sismo na Turquia

Prédios a ruir e o regresso do pesadelo do início do mês. Um novo sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter sacudiu, esta segunda-feira, a província turca de Malatya, no sudeste do país, já afetada pelos terramotos anteriores.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, o sismo teve como epicentro a cidade de Ysilyurt.

Há registo de pelo menos um morto e de mais de uma centena de feridos, mas os números poderão vir a agravar-se.

No terreno, equipas de resgate tentar salvar sobreviventes debaixo dos escombros.

De visita às áreas afetadas pelos sismos, o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan pediu desculpa pela reação tardia.

"Devido a razões como o efeito devastador dos sismos, o mau tempo, e as dificuldades causadas pelas infraestruturas danificadas, não conseguimos trabalhar como queríamos em Adiyaman durante os primeiros dias. Peço desculpa por isso." Recep Tayyip Erdoğan Presidente da Turquia

O Banco Mundial estima prejuízos globais na Turquia de 34 mil milhões de euros por causa dos sismos.

Entretanto, o Crescente Vermelho turco está no centro de uma polémica por vender tendas a uma organização não-governamental privada por mais de 2 milhões de euros, três dias após os sismos do início do mês.