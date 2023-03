A coligação de seis partidos da oposição na Turquia elegeu Kemal Kılıçdaroğlu como o candidato ideal para enfrentar e vencer o presidente em exercício, Recep Tayyp Erdogan, nas eleições marcadas para maio.

O escolhido é o líder do Partido Republicano do Povo (CHP), de centro esquerda, e agora também da "Aliança Nacional", uma coligação que pretende aproveitar o momento de aparente maior fragilidade de Erdogan, na ressaca da tragédia dos terramotos de há um mês, onde ficou expressa a má gestão da construção residencial no país.

"Gostaria de agradecer aos honoráveis presidentes da Aliança Nacional pela confiança. Agora temos um longo caminho a percorrer de mãos dadas, ombro a ombro. Coroaremos a nossa república com a democracia. Aqui vamos nós", escreveu Kemal Kılıçdaroğlu nas redes sociais.

Um dos objetivos desta aliança, em caso de vitória, será devolver a Turquia a um regime parlamentar em vez do atual regime presidencialista em que Erdogan transformou o país.

Cresceram receios inclusive de que a Turquia se tornasse numa autocracia islâmica depois de várias iniciativas lideradas pelo governo para reprimir a oposição e de o próprio Erdogan ter alterado a lei para prolongar a permanência no governo do país.

A nova aliança de seis partidos prevê que os líderes das restantes cinco forças políticas se tornem vice-presidentes caso Kemal Kılıçdaroğlu seja o eleito em maio, mas os conhecidos atritos internos entre os diversos grupos da oposição pode ser utilizado pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) para garantir novo mandato a Erdogan.