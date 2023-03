Von der Leyen em cruzada pelas energias limpas

Da Alemanha para o mundo. O chanceler Olaf Scholz convidou a presidente da Comissão Europeia para uma reunião governamental destinada a debater, entre outros, as medidas de combate às emissões de CO2, nomeadamente no setor automóvel.

E Ursula von der Leyen não perdeu a oportunidade para salientar o papel da União Europeia.

"Temos de nos concentrar em manter no futuro a nossa posição enquanto líderes em energia limpa. Por isso, é necessário melhorar a competitividade e o enquadramento legal deste setor", declarou.

É exatamente esse setor que tem feito estremecer as relações Bruxelas-Washington.

Von der Leyen reúne-se no final desta semana com Joe Biden, numa altura de tensões em torno dos subsídios norte-americanos, no valor de 370 mil milhões de dólares, para a produção nacional de energias limpas, o que aumenta a pressão sobre as empresas europeias, e que contraria as disposições da Organização Mundial do Comércio.

O périplo da presidente da Comissão Europeia começa pelo Canadá, esta segunda-feira.