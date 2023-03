Xi Jinping é eleito por unanimidade para terceiro mandato

Xi Jingping tomou posse para um terceiro mandato. Uma situação sem precedentes na presidência da China. que coloca o presidente no caminho certo para se manter no poder por toda a vida. Em outubro, já obtido um prolongamento de cinco anos na chefia do Partido Comunista Chinês (PCC) e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.

Foi nomeado por unanimidade pelos cerca de 3 mil membros do Congresso Nacional do Povo, que são escolhidos pelo partido no poder. O Presidente foi também unanimemente nomeado comandante dos dois milhões de membros do Exército de Libertação do Povo. Depois de conhecer o resultado, Xi Jingping prometeu "lutar arduamente pela construção de um país socialista moderno e poderoso".

A aprovação da nomeação de Xi foi uma conclusão inevitável para um líder que se afastou de potenciais rivais e encheu as fileiras superiores do Partido Comunista no poder com os seus apoiantes desde que tomou o poder em 2012.

Com 69 anos, Xi Jingping torna-se no presidente chinês mais poderoso e com mais tempo no poder em várias gerações.